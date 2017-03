Damit Deutschland wieder fitter wird: Public-Tools Verlag verschenkt 1596 Lernspiele für Ernährung (FOTO)

München (ots) -Die Zahl der fettleibigen Kinder in Deutschland steigt weiter. DasPanorama im Freibad wird dies in Bälde wieder bestätigen. Knapp dieHälfte der Bevölkerung hat einen BMI (Body Maß Index) von über 25.Jetzt hat ein Spiele- und Buchautor ein Lernspiel für Ernährungveröffentlicht und verschenkt eine gratis Kopiervorlage an 1.596Lehrer.1.596, dies ist zufällig die Kilokalorienmenge, die eindurchschnittlicher 13 Jähriger in Ruhe, bei einem gesunden BMIverbraucht.Nach Ostern steht außerdem eine kostenfreie Download-Version fürdie Unterrichtsfächer Biologie, Sport und Mathe zur Verfügung.Ernährung ist fächerübergreifend und gehört in jedes Schulfach.Lernziel beim Nutzen-Vergleichsspiel ist, im Verlauf des Spielsein Gefühl dafür zu entwickeln, wann der Körper mehr Eiweiß und wanner mehr Kohlenhydrate benötigt. Außerdem, dass er im Ruhezustandweniger Energie benötigt als bei körperlicher Anstrengung. Das Spielrichtet sich außerdem an die ganze Familie und an das betrieblicheGesundheitsmanagement. Die Jeu-d'oeuvre Kartenspiele Box (schödöwregesprochen) bietet dafür vier Spielideen, u. a. auch Proteinpoker undPreis-Leistungsvergleich.Die Kopiervorlage für Lehrer enthält zudem eine Lernkontrolle.Kinder sollten nach dem Spiel entsprechend in der Lage sein,Lebensmittel ihren Verwendungszwecken zuzuordnen. Egal ob Brokkoli,Haferflocken oder Rinderfilet. Lebensmittel und Art der Bewegungwerden zueinander in Bezug gestellt."Der Mensch braucht etwa ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht,um sich selbst und seine Muskeln zu erhalten. Täglich! Viele wissendas nicht", ergänzte Stephan C. Daniel, Buchautor, vergangene Wocheauf seiner ersten Lesung in München. Zum Publikum zählten Vertreterdes Ernährungsministeriums und des Lehrerverbands. Die Gäste wurdenvon Moderatorin Alejandra Beltrán Cuevas (bekannt aus SKY - "MasterChef") durch den Abend geführt.Hintergrund:Das Projekt "Mit Essen Spielt Man" besteht aus einer Komödie("Baudelaire der Spitzenkoch" bodlär gesprochen) und einem Lernspielfür Ernährung ("Jeu-d'oeuvre").In der Komödie nimmt der Autor Gastronomie und denLebensmittelhandel aufs Korn, der Protagonist (Baudelaire) entwickeltim Laufe der Geschichte, in der er einige spannende Reisenunternimmt, das Lernspiel für Ernährung, sowie die Optirant Vision(optirond geprochen). Optirant ist möglicherweise ein wegweisendesKonzept, welches Gastronomie und Lebensmittelhandel kostenfreieinsetzen können, um Verbraucher aktiv bei einer gesundenErnährungsweise zu unterstützen.ACHTUNG REDAKTIONEN:In jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplare des Buchesund des Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende Mitteilung. Das Bildmaterial steht honorarfrei zurVerwendung. Bei Fotografien bitte mit Urheberkennzeichnung "Fotograf:Alex Fettich Photographer"Taschenbuch "Baudelaire der Spitzenkoch - Mit Essen spielt Man":ISBN: 9783000540295Lernspiel für Ernährung "jeu-d'oevre":ISBN: 9783981859713http://www.mit-essen-spielt-man.dePressekontakt:PUBLIC-TOOLS Verlag, Herr Daniel, Postf. 1111, 83448 PidingTel. +49(0)8651-9654343, Email: presse@joedoevre.de -www.mit-essen-spielt-man.deIn jedem Fall erhalten Sie gerne ein Ansichtsexemplare des Buches unddes Spieles, sowie Bildmaterial. Sollten Sie das wünschen, reichteine entsprechende MitteilungOriginal-Content von: Public-Tools Verlag, übermittelt durch news aktuell