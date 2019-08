Damen Basketball Bundesliga (DBBL) exklusiv auf sporttotal

Köln (ots) -- Kooperationsvertrag für zehn Jahre- Automatisierte Übertragung aller Begegnungensporttotal wird zu einer echten Multisport-Plattform: NebenAmateurfußball, der Volleyball-Bundesliga, Eishockey, Feldhockey undFutsal werden ab dem Saisonstart am 21. September die Begegnungen der1. Basketball Bundesliga der Damen auf sporttotal übertragen. Dazuhaben die Damen Basketball Bundesligen GmbH (DBBL) und diesporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTALAG, einen Kooperationsvertrag zur Medialisierung der höchstenBasketball-Spielklassen der Frauen abgeschlossen. Der Exklusivvertraghat eine Laufzeit von 10 Jahren.Damit erhält sporttotal als Medialisierungspartner dieÜbertragungsrechte für die Vertragslaufzeit und wird ab der Saison2019/2020 erstmals komplett die gesamte 1. Bundesliga der Damenzeigen. Dafür wird sporttotal die Wettkampfstätten der 12Bundesliga-Vereine mit seiner vollautomatisierten Kameratechnologieausstatten und exklusiv alle Spiele übertragen.Caroline Päffgen, Director der sporttotal.tv gmbh: "DiePartnerschaft mit einer der Top-Ligen Deutschlands freut uns sehr. Esist unser Anliegen, Bewusstsein für diese spannende, dynamischeSportart mit seinen Sportlerinnen in Deutschland zu schaffen.Schrittweise wird das Profil von sporttotal als reichweitenstarkeMultisport-Plattform immer klarer sichtbar."Andreas Wagner, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 1. DBBL:"Zusammen mit sporttotal wird sich der Basketballsport künftiginnovativer präsentieren. Die Medialisierung bietet unserem Sport dieMöglichkeit, wahrgenommen zu werden. Basketball zählt weltweit zu denpopulärsten Ballsportarten. Wir laden jeden ein, den Basketballsportmit seinen Spielerinnen in Zukunft für sich zu entdecken. Und dasmachen wir mit sporttotal so attraktiv und bequem wie möglich."Über sporttotalDie sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter derKölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größtenMultisport-Streaming und Video-on-Demand-Plattformen Deutschlands:sporttotal. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von dervierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der SportartenVolleyball, Hockey, Basketball, Futsal und Eishockey mit einerspeziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoherQualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotalüber 560 Kamerasysteme bei Vereinen aus 23 Verbänden installiert undüber 9.800 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnernunterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sindGründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD istMedienpartner, FUMS ist Presenter und Hyundai ist offizieller Partnerder Plattform.www.sporttotal.tvPressekontakt:Maureen StumManager PR & Media Cooperationssporttotal.tv gmbhAm Coloneum 250829 KölnGermanyT: +49 221 78877 572E: maureen.stum@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell