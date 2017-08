Damals wie heute: media control legte 1977 den Grundstein offizieller Musikcharts

Baden-Baden (ots) - Heute vor vierzig Jahren - Boney M. landeterstes Nummer-1-Album in den deutschen Albumcharts von media controlWir schreiben den 29. August 1977 - media control wird der ersteAnbieter repräsentativer Charts in Deutschland. Die Erfolgsstorybeginnt in einem Kellerraum in Baden-Baden: Der damals 30-jährigeKarlheinz Kögel mietet Kellerräume in der Kurstadt an - und legtdamit das Fundament für das heute wieder aktuelle und umfassendeLeistungsangebot der media control GmbH. Die ersten offiziellen, imAuftrag des Bundesverbandes Phono (heute BundesverbandMusikindustrie) generierten Hitlisten werden veröffentlicht. Daserste Nummer-1-Album in der Historie der media control Charts kamübrigens von Boney M. mit "Love For Sale". Auch vierzig Jahre nachUnternehmensgründung agiert media control mit den zukunftsweisendenMega Charts am Puls der Zeit. Dem Anspruch, der objektiven undrepräsentativen Charterstellung ist man sich bis heute treugeblieben. Dazu gehört auch, dass die media control Charts nach wievor - wie international üblich - nach verkauften Stückzahlen, undnicht etwa nach Umsatz der verkauften Tonträger, ermittelt werden.Darüber hinaus sind die media control Charts umfassender als andereCharts, da sie nicht nur den Kauf von Musik abbilden, sondern dieMusiknutzung im Allgemeinen. Lars Niedrée, Unternehmenssprecher mediacontrol: "Die Konsumgewohnheiten haben sich in vierzig JahrenChartgeschichte natürlich verändert - es wird so viel Musikkonsumiert wie nie zuvor, auf sehr verschiedene Arten: die einenstreamen; die anderen kaufen CDs; wieder anderen reicht das Radiooder das Fernsehen; die einen schauen Videos auf YouTube; die anderenliken Künstler auf Facebook. All diese Wege der Musiknutzung sind vonBedeutung. Und genau das müssen die Charts von heute in einemnachvollziehbaren und plausiblen Ranking widerspiegeln. Nur dannwissen wir, welche Songs, Alben und Künstler in Deutschland dierelevantesten sind."Media Control erstellt Charts und Marktforschungsdaten aus denEntertainment-Bereichen TV, Buch, Musik, Video, Kino & Social Media.Als exklusiver Medienpartner für STERN, SPIEGEL, FOCUS, und DIE ZEITerstellt media control u.a. die Buch-Bestsellerlisten sowie dieOffiziellen Deutschen Kinocharts.Zu den aktuellen deutschen Musikcharts auf www.charts.dePressekontakt:Lars NiedréeSenior ManagerCorporate Communications+49 (0) 7221 / 309-0l.niedree@media-control.deOriginal-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuell