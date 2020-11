Dama Financial: Bloß nicht verpassen!

Benzinga veranstaltet am 10. November 2020 die jährlichen Benzinga Global Fintech Awards, einen Tag der Geschäftsabschlüsse, des Networking und der Anerkennung im Bereich der Finanztechnologie. In Anerkennung jener bahnbrechenden Innovatoren, die positive und vielfältige Veränderungen im Bereich der Finanzdienstleistungen bewirken, präsentieren wir Dama Financial.

Über Dama Financial

Dama Financial wurde 2016 gegründet und ist ein auf sicheres Bankwesen für bargeldintensive Unternehmen spezialisierter Finanzdienstleister.



