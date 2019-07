Dallmayr Crema d'Oro intensa jetzt auch als capsa (FOTO)

München (ots) -Perfekte Ergänzung: Ab August 2019 erweitert Crema d'Oro intensadie Produktrange rund um die Erfolgsmarke capsa. Gemeinsam mit Cremad'Oro präsentiert sich die Sorte im neuen Design der Ganzen BohneRange. Ein Highlight für Kaffeefreunde, die ihren Kaffee aufKnopfdruck genießen und gerne zu den beliebten Kaffeeklassikern vonDallmayr greifen!- Neue Sorte: CREMA D'ORO INTENSA, vollmundig, intensiv & würzig,100% Arabica- Erweiterung des bestehenden capsa-Sortiments auf 16 SORTEN- Neues Design: CREMA D'ORO, samtig fein, ausgewogen & mild, 100 %Arabica- MARKTFÜHRER** im Segment der Nespresso®*-kompatiblenKaffeekapseln (exkl. Discount)TOPMARKE. TOPERFOLG.Kaffee aus der Kapsel liegt nach wie vor im Trend. Dabei greifenimmer mehr Menschen zu Nespresso®*-kompatiblen Kapseln, diemittlerweile rund ein Viertel des gesamten Kapselmarktes ausmachen.Dallmayr capsa ist in diesem Umfeld seit seiner Einführung 2014 imklassischen Lebensmittelhandel (exklusive Discount) zum Marktführeraufgestiegen (Quelle: IRI**). Sechs beliebte Sorten aus dem buntenSortiment rangieren im Einzelmarkenranking unter den Top 10.NEUE SORTE. NEUES DESIGN.Mit der Einführung von capsa Crema d'Oro intensa sorgt Dallmayrfür starken Zuwachs und setzt den Erfolg der beliebten Cremad'Oro-Sorte jetzt auch im Segment der Nespresso®*-kompatiblen Kapselnfort. Die Produktfamilie rund um Crema und Espresso d'Oro gehört zuden beliebtesten Kaffeespezialitäten des Münchner Kaffeerösters. Seitdem Relaunch im Herbst 2018 ist Crema d'Oro intensa im Bohnenbereichder Gewinner im Sortiment. Die Spitzenmischung aus 100%Arabica-Bohnen zeichnet sich durch ihren intensiven Geschmack aus."Die frische und bequeme Zubereitung in der Kapselmaschine stehtbei den deutschen Kaffeetrinkern hoch im Kurs. Gleichzeitig greifenimmer mehr Menschen zu kräftigen Kaffeesorten. Eine Erweiterung desSortiments um die Sorte Crema d'Oro intensa lag also auf der Hand",erklärt Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung bei DallmayrKaffee, den Produktzuwachs.Ab August präsentiert sich capsa Crema d'Oro intensa gemeinsam mitder bereits bestehenden capsa-Sorte Crema d'Oro im neuenVerpackungsdesign der Ganzen Bohne Range. Damit sorgt Dallmayr füreinen einheitlichen Auftritt der Marke im Regal und schafftgleichzeitig einen hohen Wiedererkennungswert. Beworben wird derAbverkauf im Handel mit aufmerksamkeitsstarken Misch- undImpulsdisplays sowie Regalsteckern.Dallmayr capsa Crema d'Oro intensa ist ab August 2019 imEinzelhandel sowie unter www.dallmayr.com/capsa erhältlich.* Markenzeichen eines Drittunternehmens** Quelle: IRI, Verkauf 1.000EUR Umsatz, LEH exklusive Discount,Kapseln, Q1|2019Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuell