Dalian Zhiyun Automation: Interessante Aussichten?

Per 26.09.2019, 21:57 Uhr wird für die Aktie Dalian Zhiyun Automation am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 9.74 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Dalian Zhiyun Automation auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Dalian Zhiyun Automation von 10,31 CNY ist mit -12,26 Prozent Entfernung vom GD200 (11,75 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,39 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dalian Zhiyun Automation-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Dalian Zhiyun Automation erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -24,09 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +6,19 Prozent im Branchenvergleich für Dalian Zhiyun Automation bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,61 Prozent im letzten Jahr. Dalian Zhiyun Automation lag 5,71 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dalian Zhiyun Automation mit einem Wert von 58,62 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 72,15 , womit sich ein Abstand von 19 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.