Dalian Sunasia Tourism: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Dalian Sunasia Tourism, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeiteinrichtungen", notiert aktuell (Stand 19:33 Uhr) mit 40,53 CNY beinahe gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Nach einem bewährten Schema haben wir Dalian Sunasia Tourism auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dalian Sunasia Tourism liegt mit einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 2,84, wodurch sich eine Differenz von -2,22 Prozent zur Dalian Sunasia Tourism-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Dalian Sunasia Tourism. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Dalian Sunasia Tourism beträgt das aktuelle KGV 71,11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 111,79. Dalian Sunasia Tourism ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.