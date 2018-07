Dalian Insulator: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Für die Aktie Dalian Insulator stehen per 25.07.2018 5,05 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Dalian Insulator zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Dalian Insulator auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Dalian Insulator hat mit einer Dividendenrendite von 0,3 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,89%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt -1,59. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Dalian Insulator-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

