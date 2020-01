Dalian East New Energy Development: War das hier wirklich zuzutrauen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Am 11.01.2020, 01:00 Uhr notiert die Aktie Dalian East New Energy Development an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 15.39 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Dalian East New Energy Development auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 216,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dalian East New Energy Development zahlt die Börse 216,31 Euro. Dies sind 202 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,71. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Dalian East New Energy Development mit einer Rendite von 68,43 Prozent mehr als 89 Prozent darüber. Die "Bauprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,72 Prozent. Auch hier liegt Dalian East New Energy Development mit 89,15 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Dalian East New Energy Development haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".