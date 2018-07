Daldrup & Soehne: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Für die Aktie Daldrup & Soehne aus dem Segment "Öl- und Gasbohrungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Xetra am 25.07.2018 ein Kurs von 10,1 EUR geführt.Wie Daldrup & Soehne derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2780,84 ist die Aktie von Daldrup & Soehne auf Basis der heutigen Notierungen 2157 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (123,22) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

