Daldrup, Soehne Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Daldrup & Soehne-Kurs wird am 28.12.2021, 01:14 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 5.1 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Wie Daldrup & Soehne derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Daldrup & Soehne. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daldrup & Soehne liegt bei einem Wert von 2973,57. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (KGV von 70,48) über dem Durschschnitt (ca. 4119 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Daldrup & Soehne damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Die Daldrup & Soehne ist mit einem Kurs von 5,1 EUR inzwischen +4,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,33 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

