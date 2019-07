Daimler: Das wollen Aktionäre jetzt hören

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Aufmunternde Worte für Daimler aus Kanada: Die Royal Bank of Canada glaubt weiter an die Daimler-Aktie (WKN: 710000) und hat ihre Einstufung für den Wert auf 67 Euro belassen – ein Gewinnpotenzial von +43,6%. RBC-Analyst Tom Narayan hieß es in seinem Research-Update quasi für gut, dass der Großteil der Belastungen im zweiten Quartal sich auf einmalige Rückstellungen beziehe. Das sei auch der Grund gewesen für die moderaten Kursverluste der Daimler-Aktie am Freitag.

Diese Annahme würden wir exakt so unterschreiben. Allerdings finden sich bei Daimler auch altbekannte Baustellen, die seit vielen Jahren bestehen. Dazu kommt eine mögliche Profitabilitätsbremse in der Zukunft: Die von Daimler angekündigten milliardenschweren Investitionen in die Elektromobilität sollten nicht darüber hinweg täuschen, dass die Milliardengewinne aus dem Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren in den Augen der Börsianer inzwischen nicht mehr viel wert sind.

