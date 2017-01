Daimler: Das wird nächste Woche PASSIEREN!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

„ich bin der größte Job-Produzent, den Gott je erschaffen hat“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz auf die Frage nach den wirtschaftlichen Aussichten des Landes. Doch was für die einen gut ist, ist für andere schlecht. Für die deutsche Wirtschaft klingen diese Worte jedenfalls wie eine Drohung! Zum Schutz der US Wirtschaft sollen Strafzölle her und das bis zu 35%. Besonders Marken wie Mercedes Benz sind wahre Exportschlager und wären hiervon massiv betroffen. Ob die Drohung aber Anwendung findet ist sehr fraglich. Vielleicht ist es nur eine Verhandlungsstrategie. Denn so ohne weiteres ist eine solche Maßnahme nicht umzusetzen. Viele Amerikaner könnten sich importierte Waren dann nicht mehr leisten. Das gibt einen massiven Aufschrei.

Entscheidend was nächste Woche ist

Am Donnerstag wird Daimler seine Bücher öffnen und den Jahresabschluss veröffentlichen. In der letzten Woche beließ die Deutsche Bank ihre Empfehlung der Daimler Aktie bei kaufen. Eine starke Produktdynamik rechtfertigt weiteres Kurspotential. 90 Euro lautet das Kursziel. Um diesen Bereich zu erreichen muss es der Aktie erst einmal gelingen über die aktuellen Hochpunkte zu steigen. Bei 73,25 Euro ist momentan der Deckel drauf. Bereits zweimal gelang es dem Papier nicht hier drüber zu steigen. Erst ein nachhaltiges Überwinden rechtfertigt auch einen Anstieg auf 90 Euro aus technischer Sicht.

