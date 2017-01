Daimler will nicht locker lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Chef Dieter Zetsche äußerte sich in einem Interview mit dem Geschäftsführer von Mobile.de über die Zukunft des eigenen Unternehmens. Viel zu sagen gab es dabei über die Digitalisierung. Für Zetsche entwickelt sich die Branche ganz klar in diese Richtung. Er könne sich sogar vorstellen, dass es in zehn Jahren »fast nichts Anderes« mehr gibt. Daimler will diesen Trend auf keinen Fall verschlafen. Der Fortschritt sei ohnehin nicht aufzuhalten. Momentan spielt der Verkauf von Neuwagen im Internet noch keine große Rolle. Um das zu ändern, will Daimler in Zukunft unter anderem mit Transparenz punkten. Dieter Zetsche lobte in diesem Zusammenhang ausdrücklich das Vergleichsprinzip der Plattform mobile.de. Ähnliches könne er sich auch für die Hersteller-Seite von Daimler vorstellen.

Nicht auf den Lorbeeren ausruhen!

Ebenfalls ein Thema war der enorm erfolgreiche Kurs von Daimler in letzter Zeit. Bis 2020 wollten die Stuttgarter BMW und Audi überholen. Dieses ehrgeizige Ziel konnte aber schon 2016 erreicht werden. Für Zetsche ist das jedoch kein Grund, sich jetzt zurückzulehnen und auf dem Erfolg auszuruhen. Viel mehr schaut der Daimler-Chef jetzt schon auf neue Herausforderungen in der Zukunft, wenn sich möglicherweise neue Konkurrenten wie Apple oder Google auf die Jagd nach Marktanteilen machen. Gut gerüstet ist Daimler dabei nur, wenn jetzt schon wichtige Investitionen in Sachen Digitalisierung und Elektromobilität getätigt werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

