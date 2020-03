Daimler: Das will man sicherstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Corona-Krise hat auch die Aktie von Daimler in die Knie gezwungen: Am Freitagvormittag, als die Aktie des Fahrzeugbauers bei 22,60 Euro einen neuen Tiefststand markierte, hatte der Konzern rund die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt – innerhalb von nur einem Monat. Dann allerdings ging es wieder aufwärts mit der Daimler-Aktie, bei 22,68 Euro und einem Plus von 3,8 Prozent ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung