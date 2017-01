Daimler will den SPITZENPLATZ sichern!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

letztes Jahr konnte Daimler im Premium-Segment am Rivalen BMW vorbeiziehen und damit die Top-Position für sich behaupten. Das soll auch in Zukunft so bleiben und Mercedes-Entwicklungschef Ola Kallenius hat dafür auch schon entsprechende Pläne in der Schublade. Die Kunden sollen demnach durch eine große Auswahl überzeugt werden. Die Modellpalette soll bis 2020 von derzeit 33 auf mindestens 40 verschiedene Fahrzeuge ansteigen. Bis 2025 sind außerdem wenigstens 10 elektrifizierte Modelle geplant, die unter dem Markennamen EQ in den Handel kommen sollen.

Ruhig Blut im digitalen Bereich!

Auch die Digitalisierung spricht Kallenius in der Automobilwoche an und spricht dieser durchaus eine große Bedeutung zu. Es soll hier aber nicht alles so schnell über die Bühne gehen, wie es manch einer erwartet. Der Hoffnung auf bald erscheinende selbstfahrende Autos erteilte der Entwicklungschef ebenfalls eine Absage. Wenngleich an der Technik ständig weitergeforscht wird und große Investitionen getätigt werden, sei mit einem Mercedes ohne Lenkrad vor 2025 nicht zu rechnen. Bis dahin soll sich dann der Anteil rein elektrischer Fahrzeuge auf 15 bis 25 Prozent verbessern, momentan handelt es sich hier vor allem für Daimler eher um einen Nischenmarkt.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

