Daimler will Erfolgsgeschichte fortsetzen!

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Daimler ein, als Daimler-Boss Dieter Zetsche erklärte, dass das Unternehmen weiter Tempo machen wolle. Kein Wunder, dass diese Euphorie hier nach Tatsachen klingt, schließlich konnte der Konzern seine für 2020 gesteckten Ziele bereits jetzt erreichen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Daimler und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Berechtigte Euphorie! „Und wir machen weiter Tempo!“ Mit diesen Worten erklärte Dieter Zetsche den Journalisten kurz vor Beginn der Detroiter Automesse, dass Daimler seine Erfolgsgeschichte fortsetzen möchte. Zu Recht, denn seine anvisierten Ziele für das Jahr 2020 haben sich jetzt schon teilweise erfüllen können, denn allein Mercedes verkaufte im letzten Jahr über 2 Millionen neue Fahrzeuge. Ein Spitzenwert sondergleichen.

Position gesichert! Durch die riesigen Verkaufszahlen konnte sich Mercedes die Position an der Spitze im Premiumsegment sichern und lässt damit Audi und BMW hinter sich. Auch wurde mit neuen Modellen im Vergleich zum Vorjahr ein Absatzzuwachs von rund elf Prozent erzielt.

Schwellenländer sind besonders wichtig! Gerade das zweistellige Wachstum in den Schwellenländern hat dem Stuttgarter Autobauer Daimler enorm geholfen, seine Ziele schneller als erwartet zu erreichen. Das freut selbstverständlich auch die Aktionäre.

Der seit Juli 2016 anhaltende Aufwärtstrend könnte sich sich weiter fortsetzten und falls es der Aktie gelingen sollte über die Marke von 73 Euro zu steigen, dann wäre wohl auch der Weg für einen weiteren Anstieg offen. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

