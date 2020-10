Daimler: weiter unfassbar stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Was ist denn bei Daimler los? Die Aktie ist weiter auf der Überholspur und scheint irgendwie nicht zu stoppen zu sein! Die letzten Wochen macht dieses Wertpapier eine unglaublich starke Phase durch und kann auch durch die schlimmsten News nicht gestoppt werden. Daimler ist wieder jemand und das sieht man einfach. Der Aktienmarkt nimmt Schwung auf und Daimler kann da absolut mithalten!

Daimler ist also wieder auf dem Weg nach oben und vor allem auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die Aktie klopft langsam aber sicher wieder an die 50-Euro-Marke an und kann auch darüber hinaus noch weitere Rekorde brechen. Wer bei dieser Aktie auch während der Coronazeit den richtigen Riecher hatte, dass es wieder in solche Dimensionen gehen kann, hat wohl große Gewinne machen können!

Aber mit Daimler ist halt nicht zu spaßen. Es ist und bleibt ein großer Konzern, der sich so leicht nicht unterkriegen lässt. Auch auf dem Aktienmarkt wird Daimler ein Big Player bleiben und weiter Erfolge feiern. So auch heute, denn die Aktie konnte um solide 1,81 Prozent zulegen und 0,85 Euro Aufschwung feiern. Somit steht die Aktie nun bei 47,72 Euro und greift wieder nach den Sternen!

