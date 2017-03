Daimler wächst auch hier!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler setzt seit einiger Zeit neben dem klassischen Automobilgeschäft auch auf Serviceangebote wie Carsharing, um sich für die Zukunft ein zusätzliches Standbein zu verschaffen. Auf diesem Gebiet konnte der Automobilkonzern jetzt einen großen Erfolg vermelden.

Kunden-Zuwachs von 60%!

So übertraf Daimlers Carsharing-Dienst Car2go in München die Marke von 50.000 Kunden. Auf Jahresbasis ist das ein Zuwachs von 60%, wie der Konzern mitteilte. Die Zahl der wöchentlichen Mieten kletterte in der Landeshauptstadt binnen eines Jahres demnach sogar um annähernd 70%.

„Neue Wahlmöglichkeiten kommen hervorragend an“!

Besonders bezahlt gemacht hat sich anscheinend die Erweiterung der Flotte des Carsharing-Anbieters um Kompaktmodelle der Marke Mercedes-Benz im Sommer vergangenen Jahres. Seither stehen den Kunden in München die Modelle Smart Fortwo, Mercedes-Benz A-Klasse und Mercedes-Benz GLA zur Verfügung. „Die neuen Wahlmöglichkeiten zwischen dem praktischen Smart und den komfortablen Mercedes-Benz Modellen kommen bei den Kunden hervorragend an und haben wesentlich zum jüngsten Wachstum beigetragen“, erklärt Thomas Beermann, CEO von Car2go Europe, in einer Unternehmensmitteilung. Einen weiteren positiven Effekt auf die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr hatten dem Konzern zufolge die verbesserten Parkbedingungen für Carsharing-Fahrzeuge in den Stadtgebieten, die einer Parklizenz unterliegen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.