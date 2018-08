Bei Daimler verschärft sich das Absatzproblem - Deutlicher Rückgang im Juli

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

STUTTGART (dpa-AFX) - Ein weiterer Dämpfer für den zuletzt beim Absatz so erfolgsverwöhnten Autobauer Daimler : Im Juli fiel die Zahl der verkauften Autos der Stammmarke Mercedes-Benz um fast 8 Prozent auf 167 518 Stück, wie der Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte.



Damit ging der Absatz deutlich stärker zurück als noch im Juni.

Besonders stark sank der Verkauf von Mercedes-Benz-Autos in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Vergleichsweise gut lief es in China - hier zog der Absatz um rund acht Prozent auf knapp 53 000 Autos der Marke Mercedes-Benz an. Allerdings nahm auch hier das Wachstumstempo deutlich ab. Dank der starken ersten fünf Monate beträgt das Mercedes-Benz-Verkaufsplus im bisherigen Jahresverlauf noch 2,3 Prozent auf knapp 1,36 Millionen./zb/fba