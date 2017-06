Daimler verkauft in den USA auch im Mai deutlich weniger Mercedes-Benz

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat auch im Mai in den USA einen Dämpfer bei den Absatzzahlen hinnehmen müssen.



Im vergangenen Monat verkauften die Schwaben 26 893 Pkw der Marke Mercedes-Benz und damit 8,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf weist Mercedes damit nun ein Minus von 1,0 Prozent aus./he