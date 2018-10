Daimler und Geely: Ein erstes Ergebnis?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Seitdem Geely-Gründer Li Shufu im Februar mit zehn Prozent am Daimler-Konzern eingestiegen ist und damit zum größten Einzelaktionär wurde, rätselt die Fachwelt, was die Auto-Konzerne miteinander anstellen werden. Laut eines Berichts des Handelsblatts wurden in den zurückliegenden Monaten zahlreiche gemeinsame Arbeitsgruppen gegründet, die Ideen und Strategien entwickeln sollten. Nun soll es ein erstes spruchreifes Ergebnis geben.

Angriff auf den Marktführer

Daimler und Geely ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.