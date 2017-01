Daimler und die Elektromobilität!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Daimler-Aktie hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Denn auch wenn Daimler immer noch viel in Verbrennungsmotoren investiert, so wurde die Elektromobilität längst als künftiger Trend erkannt und jedes Jahr sollen nun Milliarden in die Forschung sowie die Schaffung neuer Produktionsstätten fließen. Doch nun stellt sich die Frage, geht das Kalkül überhaupt auf?

Mut zur Unabhängigkeit! Aktuell investiert Daimler eine halbe Milliarde Euro für eine zweite Fertigung in Sachsen, wo künftig Batterien für Wagen der Marken Mercedes und Smart aus eigener Produktion entstehen sollen. Der Betrieb soll in 2018 anlaufen und Daimler verspricht sich davon nicht zu unterschätzende Preisvorteile.

Konkurrenzkampf! Nicht nur guter Wille treibt Daimler zur Elektromobilität, auch die Konkurrenz. Denn weil Tesla oder BYD über große Vorteile bei der Forschung verfügen, muss sich Daimler hier anstrengen um aufzuholen. Schließlich steckt auch Volkswagen Unsummen in den Ausbau der Elektromobilität und plant aktuell eine Pilotanlage für die Batteriezellenproduktion in Salzgitter.

Von den großen Bemühungen der vielen Hersteller werden vor allem die Verbraucher profitieren. Ab jetzt kann die Entwicklung also rasend schnell gehen. Kann sich Daimler dabei auf der Gewinnerseite positionieren?

