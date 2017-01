Daimler und BMW wollen Partnerschaft STÄRKEN!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Daimler und BMW gelten gemeinhin als erbitterte Konkurrenten. Erst vor Kurzem konnte die Daimler-Tochter Mercedes BMW in der Premiumsparte überholen. Tatsächlich aber pflegen die beiden Autohersteller schon seit einiger Zeit eine Kooperation beim Einkauf von Teilen. BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann sieht an dieser Stelle durchaus noch Potenzial für eine weitere Vertiefung. Das gab er zumindest in einem Interview mit der FAZ bekannt. Es gebe regelmäßig Gespräche und es stehe jetzt der gemeinsame Einkauf weiterer Komponenten im Raum.

Keine Probleme für den Wettbewerb!

Von Problemen durch den gemeinsamen Einkauf mit dem wohl größten direkten Konkurrenten will BMW nichts wissen. Laut Duesmann werden ausschließlich Teile gemeinsam angeschafft, die im Wettbewerb keine differenzierende Rolle spielen. Hauptsächlich handelt es sich demnach um Reifen, Kühlmittelpumpen und Kleinteile. Über welche weiteren Teile jetzt verhandelt werden soll, darüber machten weder BMW noch Daimler genauere Angaben. Mit Blick auf den Boom elektrischer Fahrzeuge wären Akkus durchaus eine denkbare Option, bei der beide Konzerne profitieren könnten. Durch die Kooperation bringen sich die deutschen Unternehmen in eine bessere Ausgangslage, um gegen die starke neue Konkurrenz aus China und den USA bestehen zu können. Doch ohne eine offizielle Ankündigung sind all das nur Spekulationen.

