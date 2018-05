Daimler und BMW: Ehrgeizige Ziele beim Carsharing

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

mid Groß-Gerau – Autoteilen macht Spaß, ist bequem und kann preiswert sein. Die wohl bekanntesten Carsharing-Anbieter in Deutschland sind DriveNow (BMW) und car2go (Daimler). „Wir rechnen damit, dass in zehn Jahren jede dritte Fahrt geteilt sein wird“, sagt der DriveNow-Chef Sebastian Hofelich im Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Heute gäbe es im Individualverkehr in den fünf DriveNow-Städten in Deutschland ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.