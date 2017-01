Daimler testet ZUKUNFTSTECHNIK!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

autonomes Fahren ist eines der ganz großen Themen in der Automobilbranche. Auch Daimler forscht mit großen Anstrengungen in diesem Bereich und hat aktuell eine Genehmigung bekommen, um eine neue Flotte an Testwagen auf Stuttgarter Straßen loszulassen. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge aus der Mercedes-Benz V-Klasse, welche eine Vielzahl an entwickeltet Software unter realen Bedingungen testen soll. Damit sich andere Verkehrsteilnehmer keine Gedanken machen müssen, werden alle Testfahrten noch von geschulten Fahrern im Auto direkt überwacht.

Von Chancen und Risiken …

Langfristig bieten autonome Fahrzeuge enormes Potenzial. Zusammen mit Big Data könnten sie den Verkehr enorm entlasten, indem sie vorausschauend fahren. Im Extremfall wären dann nicht einmal mehr Ampeln notwendig, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird. Fahrer müssten sich auch keine Gedanken mehr um Parkplätze machen, da sie ihr Fahrzeug einfach per App herbeirufen oder automatisch parken lassen können. Bis zu einem solchen Szenario ist es aber noch ein weiter Weg und Daimler hat es mit beinharter Konkurrenz zu tun. Ob die hohen Investitionen sich langfristig auszahlen werden, steht also noch auf einem ganz anderen Blatt.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

