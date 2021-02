Daimler strebt in Sparten wieder Margen wie in Normalzeiten an

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Daimler -Konzern will in diesem Jahr in seinen Geschäftsfeldern Auto- und Lkw-Bau trotz der Corona-Pandemie wieder zu alter Gewinnstärke zurückfinden.



Für die Pkw- und Vans-Sparte Mercedes-Benz veranschlagt das Management um Ola Källenius eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von 8 bis 10 Prozent, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Bei den zuletzt schwer gebeutelten Lkws und Bussen rechnen die Stuttgarter mit 6 bis 7 Prozent operativer Marge. Vereinzelt hatten Analysten bereits erwartet, dass Daimler mit dem Schwung aus dem starken vierten Quartal sich wieder optimistischere Ziele setzt. Der Konzern geht von einer deutlichen Erholung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr aus.

Die Ziele entsprechen im Wesentlichen dem, was sich Daimler - damals noch in etwas anderer Konzernstruktur - in Normalzeiten vorgenommen hatte, bevor ein starker Einfluss durch die Corona-Krise, den US-chinesischen Handelsstreit und stets steigende Ausgaben für neue Technik und Elektromodelle belasteten. Vergleichbar mit anderen Autobauern sind die Margen nur indirekt, weil Mercedes-Benz die Gewinne der chinesischen Joint-Venture in sein operatives Ergebnis einbezieht.

Källenius sprach bei den Jahreszahlen von bereits großen Fortschritten bei den angestrebten Kosteneinsparungen. "Zudem konnten wir basierend auf einem starken Produktmix und einer guten Preisdurchsetzung vor allem in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Profitabilitätsverbesserung erzielen", sagte der Manager am Donnerstag laut Mitteilung. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere positive Dynamik beibehalten können, wenn die Marktbedingungen so bleiben."/men/stk