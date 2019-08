Daimler steigert US-Absatz im Juli kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ATLANTA (dpa-AFX) - Nach jüngsten Rückschlägen hat Daimler in den USA seinen Absatz wieder gesteigert.



Im Juli stieg der Absatz insgesamt im Jahresvergleich um 19,5 Prozent auf 27 546 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Der Absatz der Marke Mercedes legte um 22,9 Prozent zum Vorjahr auf 24 612 Stück zu./jsl/he