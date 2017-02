Daimler: Das sind die Opfer der grünen Welle!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

das Zeitalter der klassischen Verbrennungsmotoren scheint sich allmählich dem Ende zuzuneigen. Dieses Gefühl bekommt man jedenfalls vermittelt, wenn man die aktuellen Meldungen der Autoindustrie betrachtet. Ob die Verbraucher diesen Umschwung tatsächlich haben wollen, steht selbstredend auf einem anderen Blatt, ist aber eingedenk der umfangreichen Elektro-Offensive seitens Politik und Wirtschaft vielleicht auch gar nicht so ausschlaggebend.

Einschnitte bei Verbrennungsmotor-Produktion

Auch Daimler befindet sich inmitten dieser Umschwungsphase und kündigte an, die Beschäftigung in der Produktion für konventionelle Verbrennungsaggregate drosseln zu wollen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Nachrichtenagentur Reuters hervor, welche sich auf Daimler-Chef Zetsche beruft.

Zetsche gab an, dass die Sparte Mercedes-Benz auch bei steigendem Produktionsvolumen keine zusätzlichen Mitarbeiter einstellen wolle. Des Weiteren sieht der Boss keine Notwendigkeit darin, spezielle Komponenten für die Fertigung von Elektroautos selbst herzustellen. Damit widerspricht Zetsche der Forderung des Betriebsrates und begründet jene Aussage mit den Worten: „Wir werden nicht die vertikale Integration erhöhen, was die Arbeitnehmervertreter präferieren – wir tun das Gegenteil“. Damit dürfte für Zündstoff gesorgt sein.

Ebenso wie die anderen großen Autobauer will Daimler den Absatz der Elektroautos massiv ausbauen. Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts soll ein Viertel bis ein Drittel der abgesetzten Fahrzeuge batteriebetrieben sein.

Die „wunderbare“ neue E-Welt

Die Herstellung von Elektroautos ist prinzipiell auch aus Unternehmenssicht lukrativ. Denn deren Produktion gestaltet sich im Vergleich zu den klassischen Verbrennungsmotoren wesentlich einfacher. Der Nachteil ist klar – weniger Arbeitsaufwand bedingt weniger Arbeitskraft und wird unweigerlich zu Stellenkürzungen führen.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

