Daimler: Das sieht großartig aus!

Liebe Leser,

Daimler konnte letztlich auch in den jüngsten Handelssitzungen überzeugen. Charttechnische Analysten sind weiterhin angetan von der Aktie, auch wenn das 1-Jahres-Hoch bei 73,14 Euro vom 3. November nicht mehr gehalten werden konnte. Kleinere Gewinnmitnahmen sind technisch und charttechnisch betrachtet üblich und kein Grund den Trendverlauf in Frage zu stellen. Dennoch sind die Kurse binnen zweier Wochen noch um etwa 1 % geklettert und innerhalb von einem Monat um fast 4 %. Es sieht also gut aus. Schlechtere Nachrichten kommen für die Branche aus der EU, vielmehr von der EU-Kommission. Hier werden noch drastischere Maßnahmen zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes gefordert. Die Autohersteller sollen, so heißt es, noch stärkere CO2-Vorgaben beachten (müssen).

Dennoch: Nichts wird so heiß gegessen, wie es hier gekocht wird. Die Aktie ist bei 45 % aller fundamental orientierten Analysten noch ein „Kauf“-Wert. 55 % wollen „halten“ und niemand „verkauft“ den Titel. Charttechnisch ist Daimler weiterhin auf dem Weg zum 24-Monats-Hoch bei 84,80 und sogar mit Chancen, das bisherige 15-Jahres-Top bei 94,80 Euro zu erreichen. Bis dahin bestehen noch gut 25 % Potenzial.

Technisch alles im Lot!

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend ohnehin intakt. Die Aktie hat noch immer mehr als 5,9 % Vorsprung auf die 200-Tage-Linie. Dies entspricht einem relativ starken Hausse-Modus mit Chancen auf neue Rekorde!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.