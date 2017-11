Daimler setzt Siegeszug in Lateinamerika fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler setzt seinen Siegeszug in Lateinamerika fort: Nachdem der Konzern Anfang des Monats bereits eine Order von Coca-Cola Lindley aus Peru ergattern konnte, veröffentlichten die Stuttgarter nun einen weiteren Auftrag aus Südamerika.

Bus-Großauftrag aus Ecuador

Wie aus der kürzlich erfolgten Pressemitteilung hervorgeht, hat Mercedes-Benz do Brasil einen Großauftrag erhalten. Umfang: über 300 Busse. Zielland: das im Nordwesten Südamerikas gelegene Ecuador.

Einsatzbereich: Nah- und Fernverkehr

Konkret: Die Mehrzahl der Personentransporter “soll den öffentlichen Nahverkehr der drei größten Metropolen des Landes effizienter, sauberer und leiser machen“, so Daimler. Laut Konzernangaben seien die ersten Vehikel bereits auf den Straßen der Städte Cuenca (277.000 Einwohner), Guayaquil (2,53 Millionen Einwohner) sowie Quito (Hauptstadt – 2,2 Millionen Einwohner) unterwegs.

Zusätzlich zu den im ÖNV eingesetzten Fahrzeugen werden 70 Reisebusse an Kunden im südamerikanischen Land geliefert. Diese sollen den „Langstreckenverkehr in ganz Ecuador verbessern“, so Daimler weiter.

Ideale Voraussetzungen

Der Konzern: „Die robusten und bequemen Busse von Mercedes-Benz do Brasil eignen sich ideal für die Ecuadorianischen Straßenverhältnisse“. Neben den geschilderten Eigenschaften sei vor allem das dortige “große Netz von Mercedes-Benz Service Niederlassungen” ausschlaggebend für das neuerliche Engagement.

Mercedes-Benz do Brasil auf Erfolgskurs

Während der ersten drei Quartale 2017 konnte Mercedes-Benz do Brasil seinen Bus-Absatz spürbar steigern. In jenem Zeitraum lieferte die Sternmarke in Lateinamerika – Mexiko ausgenommen – etwa 9.500 Busse an verschiedene Abnehmer. Dies entspricht einem Plus von 29 Prozent. Die Kernmarke der Stuttgarter ist mit 51,7 Prozent Marktanteil zudem der unangefochtene Marktführer in Brasilien.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.