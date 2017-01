Daimler mit sehr guten Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler kann sich freuen: Den neuesten Zahlen zufolge hat Mercedes-Benz in 2016 so viele Autos wie nie zuvor in der Firmengeschichte abgesetzt. Konkret betrug der weltweite Absatz der Fahrzeuge mit dem Mercedes-Stern damit 2.083.888 Fahrzeuge, was einem Plus von satten 11,3% entspricht. Sichtlich und zu Recht stolz verweist das Unternehmen darauf, dass man damit nicht nur stärker „als die deutschen Wettbewerber“ gewachsen sei – sondern auch im Premiumsegment die meisten Fahrzeuge ausgeliefert habe.

Sechstes Rekordjahr in Folge – und Daimler ist für 2017 optimistisch

Gewissermaßen in einer Nische – den Smarts – war das Wachstum am stärksten: Da wurden mit 144.479 Fahrzeugen gleich 21% mehr als 2015 abgesetzt, was laut Daimler ein neuer Rekordwert ist. Im Bereich der Plug-in-Hybride gibt es laut Daimler inzwischen auch acht verfügbare Modelle. Der höchste Fahrzeug-Absatz in der Firmengeschichte und das sechste Rekordjahr in Folge, das kann sich sehen lassen. Ob Daimler die „sieben fetten Jahre“ erreichen wird? Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG – Dr. Dieter Zetsche – zeigte sich in Bezug auf 2017 jedenfalls optimistisch. Ich zitiere: „Und wir machen weiter Tempo – mit neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen.“

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

