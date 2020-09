Daimler: schlechte Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die aktuellen Ankündigungen im Komponentenwerk Stuttgart-Untertürkheim des Autobauers Daimler kommen bei den Mitarbeitern gar nicht gut an! Der Kurs geht vor diesem Hintergrund komplett in die Knie. Daimler muss auf dem Aktienmarkt unfassbare Verluste verkraften und hat das Vertrauen der Anleger erneut verloren. Derzeit sieht es richtig schlecht aus!

Im Stammwerk des Daimlerkonzerns in Stuttgart ist die Stimmung gerade dramatisch schlecht. Denn die Belegschaft soll bis 2025 von 19.000 auf 4.000 Mitarbeiter gekürzt werden. Diese Mitteilung kommt gar nicht gut an! In Berlin ist man vor diesem Hintergrund sogar auf die Straße gegangen und wollte solchen Entwicklungen direkt den Wind aus den Segeln nehmen und Stellung beziehen.

Daimler bekommt weiterhin die Auswirkungen der Coronakrise sowie den Umschwung auf Elektroautos voll zu spüren. Man muss sein Handeln komplett überdenken und innovativ sein. Der Aktienmarkt zeigt deutlich, dass Daimler am Scheideweg steht, denn der Kurs sackte aufgrund dieser Entwicklungen um 1,91 Prozent ab und verlor somit 0,85 Euro. Der neue Kurswert beträgt nur noch 43,63 Euro!

