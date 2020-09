Daimler sackt dramatisch ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Im Hause Daimler macht man sich in diesen Tagen wieder enorme Sorgen um seinen Kurs, denn der Aktienmarkt geht mit der Daimler-Aktie derzeit sehr hart ins Gericht. Die Aktie muss heftige Einbußen ertragen und fällt in ein tiefes Loch. Wie wird es der Stuttgarter Autobauer wieder aus dieser Krise am Aktienmarkt herauskämpfen? Diese Frage muss man sich im Hause Daimler stellen.

Anlegertipp: War es das nun mit dem Aufwärtstrend dieser Aktie? Oder ist das ein Tief, das leicht zu überbrücken ist? Wir haben uns das Wertpapier genauer angeschaut, einfach hier klicken.

Nachdem es bei Daimler die letzten Wochen und Monate wieder richtig rund lief, obwohl die Coronakrise die Kassen geleert hat, ist das nun ein tiefsitzender Schock. Gerade erst hatte man an den alten Aktienkurs von vor der Krise anknüpfen können und wieder ansatzweise Erfolge auf dem Aktienmarkt feiern können. Nun fällt das Wertpapier allerdings wieder in ein tiefes Loch!

Die Aktie entwickelt sich derzeit leider eher wieder in Richtung der 40 statt der 50 Euro. So hatte man sich das Ganze in Stuttgart wahrscheinlich nicht vorgestellt, wollte man doch lieber nach oben schauen. Die Aktie verliert zu Wochenbeginn aber 4,39 Prozent und somit ganze 2,00 Euro. Der neue Kurswert beträgt nach diesem Kursverlust nur noch traurige 43,49 Euro.

Fazit: Kann Daimler bald die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.