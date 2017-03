Daimler punktet in der Oberklasse - Smart-Verkäufe rückläufig

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler kommt in der Oberklasse weiter voran.



Im Februar habe die Premiummarke Mercedes-Benz 153 862 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, teilte Daimler am Montag in Stuttgart mit. Das waren 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn stieg der Absatz um 16,8 Prozent auf 332 329 Fahrzeuge. Besonders gut lief es in der Schweiz, in Portugal, Japan, Australien, Nordamerika und Mexiko.

"Ein besonders hohes Wachstum von 70 Prozent haben wir bei der E-Klasse Limousine und dem T-Modell erzielt", sagte Mercedes-Benz-Vertriebschefin Britta Seeger. Schwächer entwickelte sich der Kleinwagen Smart. Die 9265 verkauften Smart-Modelle im Februar entsprachen einem Rückgang von 7,5 Prozent./she/fbr