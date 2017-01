Daimler plant mit enormen GEWINNEN im Digitalgeschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius sprach auf der Automesse in Detroit mit der Presse über die digitalen Angebote des Konzerns. Der Schwede ist noch nicht allzu lange im Amt, träumt aber schon jetzt von Gewinnen im dreistelligen Millionenbereich. Ermöglichen sollen das immer neue Angebote, die derzeit gleich an mehreren Standorten entwickelt werden. Hunderte neue Mitarbeiter seien nur für diesen Zweck eingestellt worden, bis 2020 soll es sich um ein geschäftsrelevantes Feld für Daimler handeln.

Teure digitale Zukunft?

Källenius wurde dabei auch recht konkret bei der Frage, wie die Gewinne erzielt werden sollen. In Zukunft ist wohl geplant, kostenlose Services deutlicher von Premium-Angeboten zu trennen. Bereits heute gibt es eine App, die ein Auto selbständig einparken kann. Diese kostet den Nutzer für 3 Jahre 139 Euro. Derartige Angebote sollen sich Stück für Stück vermehren und damit den gewünschten Erfolg bringen. Ob dieser Plan gelingt, steht aber freilich auf einem ganz anderen Blatt. Wird für jedes digitale Angebot ein eigenes (teures) Angebot auf den Markt geworfen, kann die Zukunft für Autofahrer schnell ganz schön teuer werden. Es ist fraglich ob hier der Massenmarkt wirklich mitziehen wird oder sich nicht lieber vorwiegend auf kostenlose Basisprodukte verlässt.

