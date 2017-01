Daimler plant Mercedes Pay!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Daimler gehabt. Hat man sich doch mit dem Zahlungsdienstleister PayCash einen eigenen Zahlungsdienstleister ins Haus geholt und sich somit zukunftssicher aufgestellt. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Daimler und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Digital in die Zukunft! Digitale Techniken sollen die Zukunft von Daimler wesentlich prägen und bei den Plänen um die eigene Zukunft macht Daimler nun Nägel mit Köpfen. Dazu hat man sich den Zahlungsdienstleister PayCash Europe eingekauft um sich Zugriff auf ein Zahlungssystem zu sichern. Auch umgeht man so auf geschickte Weise den Aufbau eines eigenen Systems. Die Dienstleistung soll dann unter dem Namen „Mercedes Pay“ an den Start gehen.

Keine Details! Über genaue Details zur Übernahme wie auch über den finanziellen Aspekt ist derzeit noch nichts bekannt und auch über die geplanten Funktionen wird allenthalben wild spekuliert. Daimler-Dienstleistungen sollen allerdings höchste Priorität genießen, egal ob es um die Begleichung von Rechnungen bei einer Vertragswerkstatt oder um die Finanzierung und das Leasing von Fahrzeugen geht. So könnten auch bisher noch vergleichsweise komplizierte Zahlungsvorgänge gar automatisiert werden.

Ob sich Daimler mit dieser Investition richtig entschieden hat? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse