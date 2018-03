Daimler passt Ausblick für Mercedes-Benz Cars mit Bilanzierungsänderung an

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat seinen Ausblick für das laufende Jahr formal an neue Bilanzierungsregeln angepasst.



Für die wichtigste Konzernsparte Mercedes-Benz Cars wird im Vergleich zum angepassten Vorjahreswert ein leichter Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Bisher stand ein Ergebnis auf Vorjahresniveau im Plan. Um eine bessere Vergleichbarkeit mit den seit Anfang 2018 geltenden Regeln bei der Erfassung von Erlösen zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen bei Umsatz und Ergebnis angepasst - in der Pkw-Sparte führte das 2017 zu etwas weniger Umsatz und Gewinn. Auch in der Bussparte gab es eine kleine formale Änderung, hier soll das Ebit "leicht" über dem angepassten Vorjahreswert liegen anstatt zuvor "deutlich"./men/he