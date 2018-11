Daimler: Mit oder gegen Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

2014 hatte der Stuttgarter Dax-Konzern Daimler seinen 4-prozentigen Anteil am kalifornischen E-Autopionier Tesla für 780 Millionen Dollar veräußert. Nun, rund vier Jahre später, rückt eine strategische Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen in den Bereich des Möglichen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf die polnische Tageszeitung „Rzeczpospolita“ berichtete.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.