Daimler: Der nächste Interessent?

Anfang 2018 hatte Geely, für viele völlig überraschend, einen Anteil von 9,69 Prozent an Daimler erworben. Über Nacht wurde der chinesische Autobauer damit zum größten Einzelaktionär des Stuttgarter Automobil-Konzerns. Im März dieses Jahres teilten die Partner dann mit, dass Geely zudem die Hälfte an Daimler-Tochter Smart übernehmen wird. Nun kündigt sich ein weiteres Engagement aus Fernost an: BAIC, fünftgrößter Fahrzeug- und



