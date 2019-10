Daimler muss im Abgasskandal hunderttausende Diesel zurückrufen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bremen (ots) - Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Abgasskandal einenweiteren umfassenden Rückruf von Mercedes Diesel Fahrzeugenangeordnet. Die genaue Anzahl der Fahrzeuge ist unbekannt, es sollsich aber um mehrere hunderttausend Fahrzeuge handeln, darunteralleine 260.000 Transporter des Modells Sprinter. Daimler selbstspricht von einer mittleren sechsstelligen Zahl betroffenerFahrzeuge. Dabei handelt es sich um Euro 5 Diesel mit dem Motor OM651, die bis Juni 2016 produziert worden sind.Daimler will zwar kooperieren und den Rückruf umsetzen, legt abergleichzeitig Widerspruch ein. So war das Unternehmen schon bei denbisherigen, vom KBA angeordneten Rückrufen vorgegangen. DerAutohersteller selbst hält die beanstandete Funktionalität für legal,wohingegen das KBA darin eine unzulässige Abschalteinrichtung sieht.Es ist unklar, welche Modelle genau betroffen sind, doch wurde derbeanstandete Motor in zahlreichen Modellreihen verbaut. Neben demSprinter könnte zum Beispiel auch die C-Klasse betroffen sein. Hierhatte Daimler erst vor wenigen Wochen Briefe an seine Kundenverschickt, dass deren C-Klasse nicht mehr länger auf freiwilligerBasis ein Software-Update bekommen kann, sondern nun Teil einesoffiziellen Rückrufs ist. Möglicherweise bezieht sich dieseInformation auf den nun veröffentlichten Rückruf. Auch die E-Klasseund die S-Klasse, sowie weitere Modelle sind mit diesem Motorausgestattet worden. Es bleibt abzuwarten, ob Daimler die Zahl derbetroffenen Diesel und die genauen Modelle öffentlich machen wird.Bekannt geworden war in der Zwischenzeit auch, dass Daimler sogargegen den Willen der Kunden das Software-Update aufspielt, wenn derenFahrzeug aus anderen Gründen in der Werkstatt ist. Diese Tricksereiwird nun bei vielen hunderttausenden Fahrzeugen nicht mehr nötigsein, da sich Fahrer gegen einen Pflichtrückruf nur schwer wehrenkönnen. Bei Nichtbeachtung droht die Zwangsstilllegung.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell