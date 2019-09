Daimler muss 870 Millionen Euro Bußgeld wegen Dieselskandals zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge des Dieselskandals gegen den Autobauer Daimler ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro verhängt.



Grund ist eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer mit der Fahrzeugzertifizierung befassten Abteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Ergebnisprognose des Konzerns bleibe unverändert, hieß es./ang/DP/men