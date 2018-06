Daimler mit leichtem Absatzdämpfer in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ATLANTA (dpa-AFX) - Der deutsche Autoriese Daimler hat auf dem wichtigen US-Markt im Mai einen leichten Absatzrückgang hinnehmen müssen.



Die Stuttgarter wurden insgesamt 30 187 Neuwagen der Marken Mercedes-Benz, Smart und Vans los, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte. Damit schrumpften die Verkäufe verglichen mit dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent.

Bei der Stammmarke Mercedes-Benz gab es immerhin ein Mini-Plus von 0,3 Prozent auf 26 976 Pkw. Auch das bei Vans angesiedelte Geschäft mit kleinen Nutzfahrzeugen lief etwas besser. Doch die Tochter Smart belastete die Absatzbilanz zuletzt erheblich. In den ersten fünf Monaten 2018 hat Daimler mit seinen US-Marken ingesamt 0,1 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr. US-Chef Dietmar Exler sprach dennoch von einem "soliden Start" des Sommergeschäfts./hbr/tos