Daimler kriegt Rückenwind!

Der Aktienkurs des Stuttgarter Autobauers Daimler spielt derzeit absolut verrückt! Der Kurs geht richtig ab und könnte schon bald durch die Decke gehen. Die Anleger bringen sich bereits in Stellung und treiben den Kurs in die Höhe, denn der Anlegertag am 06. Oktober steht vor der Tür und könnte den Kurs zum Explodieren bringen! Daimler ist derzeit also eine höchst spannende Aktie.

Anlegertipp: Jetzt voll einsteigen? Oder doch lieber Daimler-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Des Weiteren erhält Daimler momentan regen Aufwind aus der Analystenszene, denn in den Fachkreisen gilt Daimler als Kandidat, große Gewinne zu erreichen! Bis zu 60 Euro könnten demnächst möglich sein, was für Aktionäre natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg ist. Daimler ist wieder ein Big Player auf dem Aktienmarkt und das sieht man in diesen Tagen immer wieder!

Was für ein Tag für Daimler. Die Aktie schießt weiter in die Höhe und ist unaufhaltsam. Die momentanen Erfolge des Autobauers imponieren wirklich jedem, sodass die Investitionsbereitschaft natürlich steigt. Der Kurs steigt in diesem Moment um 2,44 Prozent an, wodurch ein Plus von 1,13 Euro verzeichnet wird. Das bedeutet, dass der Kurswert 47,16 Euro beträgt und an der 50 kratzt!

Fazit: Kann Daimler jetzt weiter die Verluste der Coronakrise aufholen und mächtig durchstarten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.