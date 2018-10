Daimler: Das könnte noch schiefgegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte das eigentlich geschickt eingefädelt: Am 26. September ließ er kundtun, dass er im Mai 2019 nach 13 Jahren an der Spitze des Mercedes-Herstellers den Vorstandsvorsitz an seinen Wunschnachfolger Ola Källenius übergeben wird. Und so rief auch am Freitag nach der zweiten Gewinnwarnung von Daimler innerhalb von vier Monaten niemand nach einem Rücktritt. Kein Investor habe sich bemüßigt

Ein Beitrag von Achim Graf.