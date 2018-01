Daimler: Ein klarer Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

Daimler ist jüngst wieder etwas nach oben geklettert. Darin sehen charttechnische Analysten derzeit eine Bestätigung dafür, dass der Titel in einen noch stärkeren Aufwärtstrend übergehen kann, als er ohnehin schon vorliegt. Nun sind weitere Kursgewinne von bis zu 20 % (mindestens) zu erwarten, so die Meinung der Charttechniker. Denn: Die Aktie hat die Chance, neue Zwischenhochs zu erobern und damit sogar den Weg für weiter steigende Notierungen frei zu machen. Insofern herrscht derzeit ein gutes Kaufklima vor. Im Einzelnen: Daimler legte noch einmal um etwa 1,5 % zu und überwand die wichtige Linie von 72 Euro. Damit wurde der seit Ende August feststellbare Aufwärtstrend noch einmal bestätigt und ggf. sogar verstärkt. Nun stellt sich bei 73,14 Euro das erste Kursziel ein. Hier wurde am 3. November 2017 das derzeit gültige 1-Jahres-Hoch erreicht. In Höhe von 74,24 Euro findet sich derzeit ein noch gültiges 2-Jahres-Top. Dies ist nur 3 % entfernt. Darüber hätte die Aktie dann freie Fahrt, weil es keine Hürden bis zu Kursen von 94,80 Euro gibt. Hier hatte die Aktie am 16. März 2015 ein aktuell gültiges 15-Jahres-Hoch erreicht. Dieses Top ist allerdings annähernd 30 % entfernt.

Wirtschaftlich erfreulich fielen die Absatzzahlen in den USA für die Autohersteller aus Deutschland aus. Unter den fundamental orientierten Analysten sind noch immer 55 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % wollen den Wert halten und 5 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Guter Kauf-Tipp!

Technische Analysten vertreten die Auffassung, Daimler sei ein klarer Kauf. Der Wert hat in allen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend erreicht. Der Vorsprung auf den GD200 beläuft sich auf gut 7 %. Die technische Analyse bezeichnet dies zumindest als soliden Vorsprung, der auf ein Kaufsignal hindeutet! Allerdings sollten die Investoren aufpassen, sofern die Aktie auf weniger als 67 Euro fällt.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.