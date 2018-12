Daimler kann in USA bei Mercedes-Benz-Pkw wieder leicht zulegen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

ATLANTA (dpa-AFX) - Nach mehreren schwachen Monaten hat der Autobauer Daimler im November den US-Verkauf von Mercedes-Benz-Pkw wieder leicht steigern können.



Im vergangenen Monat verkaufte der Dax -Konzern in den USA 31 022 Personenwagen mit dem Stern, das waren 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag am US-Sitz in Atlanta (Georgia) mitteilte.

Nach elf Monaten steht aber noch ein Minus von 6 Prozent zu Buche, weil Daimler in den USA etwa seit Mitte des Jahres unter anderem wegen eines Feuers bei einem Zulieferer Schwierigkeiten hatte, ausreichend Modelle an die Kunden auszuliefern. Im November gab es wegen eines deutlichen Rückgangs bei den kleinen Nutzfahrzeugen insgesamt wieder einen Rückgang der verkauften Fahrzeuge./men/jha/