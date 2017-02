Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

der Handelstag am Mittwoch wurde mit einem guten Plus von 1 Prozent beendet . Die Aktie des deutschen Autobauers Daimler konnte in diesem Jahr dennoch nicht so recht überzeugen. Aktuell notiert der Kurs seit Jahresbeginn rund 1 Prozent im Minus. Und das, obwohl der DAX immer weiter steigt. Ein Kursgewinn von aktuell rund 5 Prozent in weniger als zwei Monaten kann sich sehen lassen. Auch die langersehnte 12. 000-Punkte-Marke wurde im Laufe der Woche geknackt. Doch Daimler kann dem Tempo nicht folgen.

Neues Werk in Russland

Unterdessen plant der Autobauer ein neues Werk in der Nähe von Moskau. Das Projekt soll bis 2019 abgeschlossen sein, ehe die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Geplant sind an diesem Standort die Produktion von SUVs und der E-Klasse. Mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze könnten geschaffen werden. 250 Millionen Euro werden dafür investiert. Das Vorhaben ist nicht ganz ohne Risiken. Der russische Automarkt ist seit Jahren auf einem absteigenden Ast. Dennoch vertraut Daimler diesem Markt. Nach den Sanktionen im Zuge des Ukraine Konfliktes pokert Daimler jetzt sehr hoch. Allem Anschein nach setzt das Management auf eine Erholung der Krise.

