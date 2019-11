Daimler: Das ist einzigartig!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In der vergangenen Woche hatte Daimler Positives zu vermelden: Laut Mitteilung haben Journalisten aus 24 europäischen Ländern den Mercedes-Benz Actros bereits zum fünften Mal zum besten Lkw des Jahres gewählt. Gelobt wurden laut Daimler diverse Neuheiten wie das Multimedia-Cockpit, aber auch Sicherheits-Features wie MirrorCams statt Außenspiegeln oder der verbesserte Abbiege-Assistent. Diesem kommt in Straßenverkehr seit diesem Sommer in der Tat eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung