Daimler: Das ist eine REVOLUTION!

Daimler holt sich Unterstützung ins Boot. Diesmal sind es junge und dynamische Start Up Unternehmen. Doch diese werden nicht einfach gekauft. Daimler will vielmehr nur von Ihnen lernen um besser zu werden als die Konkurrenz.

Förderprogramm für Jungunternehmer

Eine eigens für dieses Projekt gegründete Plattform soll junge Start Up Unternehmen unterstützen. Namenhafte Größen wie Hewlett Packard, Porsche und BASF nehmen ebenfalls an diesem Programm teil. Sie sollen helfen Gründer bei den Themen Mobilität und Industrie 4.0 zu unterstützen. Natürlich steckt hier auch ein wenig Eigennutz hinter. Neue kreative Ideen können von den Unternehmen dann auch genutzt werden. Die Gründer werden ab sofort mit Computern, Maschinen, Räumen und Experten Know How unterstützt. Zukünftig können so auch Innovationen in der Autoindustrie vorangetrieben werden.

Strukturelle Veränderungen auch im Konzern

Unterdessen gibt es auch ein paar Veränderung in der Leitung im Aufsichtsrat von Daimler. Der größte Aktionär, der Staatsfonds Katar, stellt nun mit Bader Mohammad Al Saad einen neuen Posten im Aufsichtsrat. Aktuell hält der Fonds etwa 6,8 Prozent aller Daimler Aktien. Dieser Schritt war deswegen wohl sehr vorhersehbar. Al Saad ist als Kia Manager mit den Belangen der Automobilindustrie vertraut. Das wird wahrscheinlich gute Auswirkungen für das Unternehmen haben.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

